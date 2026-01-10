Mo | Lupi ' gravissimo e inaccettabile impedire lavoro cronista'

Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nella società, garantendo informazione e tutela della libertà di espressione. Recenti episodi di aggressione, come quello subito dalla giornalista Giulia Sorrentino a Milano, evidenziano l’importanza di rispettare il lavoro dei cronisti. È essenziale mantenere un ambiente di confronto civile e garantire la sicurezza dei professionisti dell’informazione durante le loro attività, senza ostacoli o impedimenti di sorta.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Piena solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, aggredita oggi a Milano durante il corteo pro-Pal per chiedere la liberazione del presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, Hannoun. Impedire a un cronista di svolgere il proprio lavoro è gravissimo e inaccettabile. La libertà di stampa va sempre difesa, principio irrinunciabile della nostra democrazia”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Lupi, 'gravissimo e inaccettabile impedire lavoro cronista' Leggi anche: Mo: Scalfarotto, 'solidarietà a cronista Il Giornale' Leggi anche: Mo: Bignami, 'gravissima aggressione a cronista de Il Giornale, condanna sia unanime' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mo: Lupi, 'gravissimo e inaccettabile impedire lavoro cronista' - “Piena solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, aggredita oggi a Milano durante il corteo pro- iltempo.it

L'anno nuovo inizia con il botto - fatto gravissimo che suffraga il crollo del modello europeo di convivenza con il lupo PS speriamo siano stati raccolti campioni di DNA @follower Aggredito mentre butta la spazzatura: «Erano tre lupi, salvato dal mio cane» https: - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.