Mo | Fontana ' piena solidarietà a Sorrentino e vicinanza a Il Giornale'

Il giornalista Mo ha espresso la sua solidarietà a Giulia Sorrentino, vittima di insulti e intimidazioni durante un corteo a Milano. In un messaggio, ha sottolineato la vicinanza a Sorrentino e a Il Giornale, condannando ogni forma di aggressione e riaffermando l’importanza del rispetto nel confronto pubblico. Questo gesto testimonia l’impegno per un dibattito civile e rispettoso, anche in momenti di tensione.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Esprimo la mia piena solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino, bersaglio di gravi insulti e intimidazioni da parte di alcuni partecipanti al corteo di Milano. Condanno con fermezza simili attacchi e le parole di odio pronunciate. La libertà di stampa è un principio irrinunciabile della nostra democrazia e deve essere sempre tutelata. Alla redazione de 'Il Giornale' va la mia vicinanza". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Fontana, 'piena solidarietà a Sorrentino e vicinanza a Il Giornale' Leggi anche: Mo: Fontana, 'piena solidarietà a Sorrentino e vicinanza a Il Giornale' Leggi anche: Mo: Scalfarotto, 'solidarietà a cronista Il Giornale' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. BIBIONE, che NOTTE incredibile. Piazza Fontana piena, musica a tutto volume, sorrisi, balli, abbracci e un countdown che ci ha fatto vibrare il cuore. Il CAPODANNO 2026 di Radio Bellla & Monella è stato un’esplosione di energia: M-Bit DJ in consolle - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.