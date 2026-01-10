Mo | Fontana ' piena solidarietà a Sorrentino e vicinanza a Il Giornale'

Il sindaco di Mo esprime solidarietà a Giulia Sorrentino, giornalista oggetto di insulti e intimidazioni durante un corteo a Milano. La vicinanza alle vittime di tali atti è fondamentale per promuovere un ambiente di rispetto e correttezza nel dibattito pubblico. La solidarietà si rivolge anche a Il Giornale, sottolineando l’importanza di tutelare il lavoro dei giornalisti e la libertà di informazione.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Esprimo la mia piena solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino, bersaglio di gravi insulti e intimidazioni da parte di alcuni partecipanti al corteo di Milano. Condanno con fermezza simili attacchi e le parole di odio pronunciate. La libertà di stampa è un principio irrinunciabile della nostra democrazia e deve essere sempre tutelata. Alla redazione de 'Il Giornale' va la mia vicinanza". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Fontana, 'piena solidarietà a Sorrentino e vicinanza a Il Giornale' Leggi anche: Mo: Scalfarotto, 'solidarietà a cronista Il Giornale' Leggi anche: Mo: La Russa, 'solidarietà a giornalista Sorrentino, libertà stampa pilastro democrazia' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. BIBIONE, che NOTTE incredibile. Piazza Fontana piena, musica a tutto volume, sorrisi, balli, abbracci e un countdown che ci ha fatto vibrare il cuore. Il CAPODANNO 2026 di Radio Bellla & Monella è stato un’esplosione di energia: M-Bit DJ in consolle - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.