Mo | Fidanza ' vera voce pro-Pal insulta e minaccia'

In un contesto di crescente tensione, si conferma il sostegno a Giulia Sorrentino, giornalista attaccata a Milano per il suo impegno professionale. La vicenda evidenzia l’importanza di tutelare la libertà di stampa e di esprimersi senza timore, sottolineando il valore di un giornalismo serio e responsabile. La solidarietà nei confronti di chi esercita il proprio ruolo con integrità resta fondamentale per una società democratica.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Siamo al fianco di Giulia Sorrentino, giornalista colpita a Milano per aver svolto il suo lavoro con serietà e coraggio. È questa la vera voce dei pro-Pal: quella che intimidisce le voci critiche con insulti e minacce. Un fronte che ha accumulato scandali non solo per i toni intimidatori e le derive violente, ma anche per il caso Hannoun. Ancora una volta si sollevano interrogativi sulla reale natura di alcune mobilitazioni e sulla distanza tra la retorica dei diritti e pratiche che finiscono per negarli. In questo caso, come in altri, attendiamo che la sinistra prenda le distanze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

