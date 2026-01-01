Mo | 500mila persone a manifestazione pro-pal a Istanbul

A Istanbul, circa 500.000 persone hanno partecipato a una manifestazione di Capodanno in solidarietà con Gaza. I partecipanti, con bandiere palestinesi e turche, hanno chiesto la fine delle ostilità e della violenza nel territorio interessato dal conflitto. L’evento ha rappresentato un momento di espressione pubblica di supporto e di speranza per una soluzione pacifica della crisi.

Ankara, 1 gen. (Adnkronos) - Migliaia di persone, probabilmente fino a 500mila, si sono unite a una manifestazione di Capodanno per Gaza a Istanbul, sventolando bandiere palestinesi e turche e chiedendo la fine della violenza nel territorio devastato dalla guerra. I dimostranti ssi sono radunati per marciare verso il ponte di Galata della città, con lo slogan: "Non resteremo in silenzio, non dimenticheremo la Palestina". Alla manifestazione presenti più di 400 organizzazioni della società civile; uno degli organizzatori è Bilal Erdogan, il figlio più giovane del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

