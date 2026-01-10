Mo | Pld ' piazza pro-Pal non tollera dissenso e inchiesta'

Durante una manifestazione pro-Pal in piazza a Milano, la giornalista Giulia Sorrentino è stata allontanata con la forza mentre svolgeva il proprio lavoro. L’episodio evidenzia come alcuni ambienti non tollerino il dissenso e le inchieste, suscitando riflessioni sulla libertà di stampa e sui limiti di partecipazione pubblica in contesti di forte sensibilità politica.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La giornalista Giulia Sorrentino, mentre lavorava, è oggi stata allontanata con la forza dai luoghi della manifestazione pro-Pal di Milano che chiedeva la liberazione di Hannoun. Questo non è solo un episodio di cronaca, ma il sintomo di una piazza che non tollera il dissenso né l'inchiesta". Lo sottolinea una nota del Partito liberaldemocratico. "Cacciarla con la forza -si legge ancora- significa ammettere che le sue indagini sugli affari e sui legami di Hannoun hanno colpito nel segno. La solidarietà a Giulia da parte nostra è totale, ma questa non basta: serve il coraggio di guardare in faccia la deriva antisemita che si maschera da attivismo.

