Mo | Gasparri ' chiudere Askatasuna a La Stampa non solo danneggiamento ma attacco a libertà'
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Vedere la redazione ‘La Stampa' messa a soqquadro è stato uno spettacolo inquietante. È stato un atto violento, che proviene da un luogo identificabile. A Torino c'è questo cosiddetto centro sociale, Askatasuna, che anche a Roma, a Bologna e altrove semina disordine. Quindi la parola sociale, siccome è una parola positiva, andrebbe tolta da questa realtà perché non ha nulla di sociale. La magistratura ha accusato queste persone di ‘danneggiamento'. Penso che si tratti di un reato un po' lieve rispetto alla minaccia ai valori fondamentali della libertà e della democrazia". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sarri: “Mi piacerebbe chiudere la carriera su questa panchina” - facebook.com Vai su Facebook
Torino: Gasparri, 'sconcerto per avvio raccolta fondi per sanatoria Askatasuna' - “Apprendo con sconcerto dell’avvio di una raccolta fondi per la sanatoria di Askatasuna durante la festa che si terrà per celebrare i 29 anni del centro sociale. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it