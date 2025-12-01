Mo | Gasparri ' chiudere Askatasuna a La Stampa non solo danneggiamento ma attacco a libertà'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Vedere la redazione ‘La Stampa' messa a soqquadro è stato uno spettacolo inquietante. È stato un atto violento, che proviene da un luogo identificabile. A Torino c'è questo cosiddetto centro sociale, Askatasuna, che anche a Roma, a Bologna e altrove semina disordine. Quindi la parola sociale, siccome è una parola positiva, andrebbe tolta da questa realtà perché non ha nulla di sociale. La magistratura ha accusato queste persone di ‘danneggiamento'. Penso che si tratti di un reato un po' lieve rispetto alla minaccia ai valori fondamentali della libertà e della democrazia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

