Milano-Cortina | Barzotti M5S ' chiarezza su morte vigilante'

La recente tragedia avvenuta nel cantiere dei Giochi di Milano-Cortina, che ha portato alla morte del vigilante Pietro Zantonini, solleva importanti questioni sulla sicurezza sul lavoro. È fondamentale chiarire le circostanze e le responsabilità legate a questo incidente, affinché si possano adottare misure concrete per prevenire futuri episodi simili. La chiarezza è essenziale peronare un percorso di trasparenza e tutela dei lavoratori coinvolti.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “La morte di Pietro Zantonini, il vigilante 55enne che ha perso la vita sul lavoro la notte dell'8 gennaio mentre lavorava in un cantiere dei Giochi di Milano-Cortina, ci riempie di tristezza. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore e auspichiamo che sia fatta subito chiarezza sull'accaduto. Apprendiamo infatti che, proprio con i suoi famigliari, l'uomo si sarebbe più volte lamentato delle sue condizioni di lavoro, con l'assenza di adeguate tutele. Condizioni che, purtroppo, attanagliano molti addetti alla vigilanza, a iniziare da salari bassissimi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Barzotti (M5S), 'chiarezza su morte vigilante' Leggi anche: Freddo intenso a Cortina: vigilante 55enne muore durante il turno nei cantieri di Milano-Cortina 2026 Leggi anche: Lavoro: Barzotti (M5S), 'c'è un giudice a Siena' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milano-Cortina: Barzotti (M5S), 'chiarezza su morte vigilante' - “La morte di Pietro Zantonini, il vigilante 55enne che ha perso la vita sul lavoro la notte dell’8 gennaio mentre lavorava in un cantiere dei Giochi di Milano- lanuovasardegna.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «LAVORO, BARZOTTI (M5S): CORDOGLIO PER VIGILANTE MORTO A CORTINA, FARE SUBITO CHIAREZZA» - "La morte di Pietro Zantonini, il vigilante 55enne che ha perso la vita sul lavoro la notte dell'8 gennaio mentre lavorava in un cantiere dei giochi di ... agenziagiornalisticaopinione.it

Vigilante muore di freddo nel cantiere per le Olimpiadi Milano-Cortina: aperta un’inchiesta x.com

MILANO CORTINA | Straordinario Giacomel, l'Italia del biathlon sogna. L'azzurro vince anche l'inseguimento a Oberhof ed è leader in classifica. #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.