Lavoro | Barzotti M5S ' c' è un giudice a Siena'
A Siena, un giudice del lavoro ha deciso che Fabio Giomi, cassiere della Pam licenziato a ottobre per non aver superato il test del carrello, deve essere reintegrato. La sentenza evidenzia l'importanza delle procedure corrette nei casi di licenziamento e il ruolo della giustizia nel tutelare i diritti dei lavoratori. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulle condizioni e le normative del lavoro in Italia.
Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Parafrasando il famoso detto: c'è un giudice a Siena. E questo giudice del lavoro ha stabilito oggi che Fabio Giomi, il cassiere della Pam licenziato a metà ottobre non aver superato il ‘test del carrello', dovrà essere immediatamente reintegrato. L'azienda è stata altresì condannata al pagamento del danno subito e alle spese processuali. Ora auspichiamo che tutti gli altri lavoratori licenziati utilizzando questa orrenda e vergognosa pratica vadano incontro allo stesso destino, e che Pam si scusi pubblicamente con loro. Giustizia è fatta”. Lo afferma la deputata del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
