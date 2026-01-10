Milan Fullkrug gela Pellegatti | Un dente d' oro ?

Durante un evento dedicato al Milan, Niclas Fullkrug ha risposto con spontaneità a una domanda sul suo dente d’oro mancante, suscitando sorriso tra i presenti. La sua risposta diretta e il modo in cui si è presentato hanno attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di semplicità alla giornata. Un episodio che ha mostrato un lato più genuino del calciatore, senza eccessi, in un contesto sportivo.

La risposta secca di Niclas Fullkrug sul suo celebre dente mancante ha subito strappato sorrisi. Il tedesco, insomma, si è presentato in modo peculiare al Milan. Quando gli è stato proposto di sostituirlo con un dente d'oro in caso di scudetto coi rossoneri, l'attaccante ha tagliato corto con un ironico "No, non lo farò". Da qui è partita una delle scene più curiose della conferenza stampa che ha segnato la sua presentazione ufficiale in rossonero. Il bomber tedesco ha incontrato i giornalisti per raccontare le prime sensazioni dopo l'arrivo a Milanello, tra emozioni, ambientamento e le prime partite disputate con la nuova maglia.

