Pellegatti avvisa il Milan | Fullkrug è un attaccante da 20 minuti non basta Hojlund …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Napoli-Milan criticando le scelte di mercato dei rossoneri e il mancato colpo Hojlund. Ecco le sue parole da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti avvisa il Milan: “Fullkrug è un attaccante da 20 minuti, non basta. Hojlund …” Leggi anche: Pellegatti: “Due anime nel Milan. Fullkrug? Ecco cosa so”. Rivelazione su Maignan e mercato Leggi anche: Calciomercato, Füllkrug è l’attaccante giusto per il Milan? L’analisi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pellegatti avvisa: “In Germania parlano di frenata per Fullkrug. Ecco perchè…”; Pellegatti: Non è il caso di essere troppo schizzinosi. O arriva Fullkrug o, per ora, non arriva.... Calciomercato Milan: Fullkrug, date già fissate ma c’è qualcosa che frena l’affare - Il Milan secondo alcuni è molto vicino al centravanti tedesco ma non manca chi evidenzia possibili frenate nelle negoziazioni. notiziemilan.it

Pellegatti: "Non è il caso di essere troppo schizzinosi. O arriva Fullkrug o, per ora, non arriva nessuno" - it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Niclas Fullkrug: "Appare un'ipotesi molto plausibile la pista che ... milannews.it

Pellegatti sul mercato: “Furlani dice non ci sono soldi per gennaio? No comment” - Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha pubblicato un video in cui parla "Il Milan sta lavorando alacremente per chiudere la questione ... milannews.it

Pellegatti avvisa i tifosi del Milan: non aspettiamoci un mercato di grandi colpi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.