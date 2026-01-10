Milan Capello | Mio Milan più forte dell’attuale ma l’analisi di Allegri è corretta

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato l’analisi di Allegri dopo la partita con il Genoa. Secondo Capello, il suo Milan rimane più forte dell’attuale, pur riconoscendo che l’analisi di Allegri è corretta. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla squadra e sulla situazione attuale del club rossonero.

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto commentare l'analisi di Allegri post Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Mio Milan più forte dell’attuale, ma l’analisi di Allegri è corretta” Leggi anche: Capello sicuro: «Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale. Scudetto? L’Inter è la più attrezzata» Leggi anche: Capello: Inter la più forte, Milan e Napoli inseguono Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capello: Milan, manca continuità. Inter e Napoli più forti? Allegri protegge la sua squadra; No a Totti, Del Piero e Van Basten, Capello sceglie il miglior giocatore mai allenato: Non ci sono dubbi; Capello: Inter favorita, ma c'è pure la Juve: Spalletti ci creda; Sacchi: Napoli, che gioco. Lautaro garanzia. Sullo scudetto pesano le coppe. Fabio Capello dice che al Milan manca continuità e dipende troppo dai singoli - La complessità delle sfide del Milan di Allegri: perché la squadra fatica a trovare continuità e come le sostituzioni stanno influenzando le partite. notiziemilan.it

Capello alla Gazzetta: "Al Milan manca continuità nella partita. Gioco? No, il Diavolo dipende molto di più dai pochi singoli che fanno la differenza" - Genoa, intervistato da Sky Sport, Allegri ha provato a dare una spiegazione alle difficoltà che la sua squadra sta trovando quest’anno contro le ... milannews.it

Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie A" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato delle difficoltà del Milan nel giocatore contro la. tuttomercatoweb.com

Capello alla Gazzetta: Al Milan manca continuità nella partita. Gioco? No, il Diavolo dipende...

Capello non ha dubbi Ecco cosa ha detto sul #Milan x.com

ROBERTO BAGGIO & PAOLO MALDINI Due icone assolute del calcio italiano. La foto è della stagione 1995/96, quando Roberto Baggio e Paolo Maldini erano compagni di squadra nel Milan di Fabio Capello che conquistò lo Scudetto Due simboli di - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.