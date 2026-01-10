Milan Allegri annuncia | Modric difficilmente giocherà ma sarà in panchina Nkunku è recuperato

In vista della sfida tra Fiorentina e Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha fornito aggiornamenti sulla rosa. Ha annunciato che Modric difficilmente scenderà in campo, ma sarà presente in panchina, mentre Nkunku è completamente recuperato. Le parole di Allegri offrono indicazioni sulle scelte del tecnico in vista della partita, che si svolgerà alla vigilia del match.

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Ecco l'annuncio su Luka Modric e Christopher Nkunku.

Milan, Allegri pre Fiorentina: "Modric difficilmente giocherà. Lo scavetto di Pavlovic una furbata? E' il bello del calcio" - Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della trasferta di Firenze contro la Fiorentina: "Nkunku è abile e arruolato: ho 4. eurosport.it

Fiorentina-Milan, l’annuncio di Allegri su Modric - L'annuncio di Allegri in conferenza stampa per Fiorentina- milanlive.it

