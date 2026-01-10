Fiorentina-Milan Allegri | Modric in panchina Nkunku pronto

In vista della sfida tra Fiorentina e Milan, Allegri ha annunciato che Modric sarà in panchina e Nkunku è pronto a scendere in campo. La partita si inserisce in un momento di singolare attenzione, anche considerando il compleanno di Fofana e gli ultimi eventi di stagione. Entrambe le squadre cercano una risposta importante, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Milano, 10 gennaio 2026 – "Oggi è il compleanno di Fofana: auguri. Col Genoa è scivolato sul più bello, ma è successo anche ad altri e capita. Ha fatto una buona prestazione e lui ha valori importanti". Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Fiorentina-Milan in programma domani, domenica 11 gennaio, alle ore 15.30 al Franchi. Non ci sarà Tomori (squalificato), oltre al lungodegente Gimenez: "Nkunku è abile e arruolato invece. Ho quattro attaccanti a disposizione e che stanno bene: due saranno titolari, due potranno entrare dopo. Modric, invece, difficilmente giocherà: verrà in panchina.

