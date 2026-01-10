allegri nkunku recuperato modric in panchina nostro obiettivo tre la prime 4

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, Allegri ha aggiornato sulle condizioni della rosa, annunciando il recupero di Nkunku e la panchina per Modric. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alle prime quattro posizioni in classifica. Nonostante la sconfitta con il Genoa, il focus resta sulla crescita della squadra e sull’obiettivo di migliorare la posizione nel campionato.

"Dispiace non aver vinto con il Genoa, ma alla fine del campionato risulterà un punto importante" MILANO - Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 15 allo stadio Franchi, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, toccando diversi te.

