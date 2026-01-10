Allegri Nkunku recuperato Modric in panchina nostro obiettivo tre la prime 4
Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, Allegri ha aggiornato sulle condizioni della rosa, annunciando il recupero di Nkunku e la panchina per Modric. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alle prime quattro posizioni in classifica. Nonostante la sconfitta con il Genoa, il focus resta sulla crescita della squadra e sull’obiettivo di migliorare la posizione nel campionato.
"Dispiace non aver vinto con il Genoa, ma alla fine del campionato risulterà un punto importante" MILANO - Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 15 allo stadio Franchi, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, toccando diversi te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Milan, Allegri conferma: “Recuperato Nkunku per la panchina”. Poi due rivelazioni
Leggi anche: Fiorentina-Milan, Allegri: “Modric in panchina, Nkunku pronto”
Milan, le ultime sulle condizioni di Nkunku, Füllkrug e Loftus-Cheek in vista del Genoa; Milan, Tomori squalificato (giocherà De Winter). Allegri ritrova Nkunku e Modric può riposare; La conferenza stampa di Allegri LIVE; Allegri: “Come stanno Leao e Pulisic e cosa filtra per domani! Nkunku è out, Loftus, Modric, Maignan…”.
Allegri: "Nkunku è recuperato. Modric no, verrà in panchina. Pavlovic furbo? È il bello del calcio" - Così Allegri in conferenza alla vigilia del match fra la Fiorentina e il Milan, con i ... msn.com
Milan, Allegri: "Fiorentina in salute. Modric non giocherà, Nkunku recuperato" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, avversario domani al Franchi della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa sulla partita di domani: "Nkunku ... firenzeviola.it
Fiorentina-Milan, Allegri: “Modric in panchina, Nkunku pronto” - 30 al Franchi: “Leao sta imparando che servono i gol e non altre cose inutili. sport.quotidiano.net
Fiorentina Milan, Nkunku torna a disposizione di Allegri: verso la convocazione! #MilanNews24 - facebook.com facebook
Nkunku via a gennaio Prima di dare l'ok Allegri vuole un sostituto di spessore x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.