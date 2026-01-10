Mickey Rourke consegna il suo fucile alla polizia aveva detto | Preferirei spararmi che chiedere soldi

L’attore Mickey Rourke ha consegnato volontariamente un fucile alle autorità in relazione a una vicenda che coinvolge la sua situazione abitativa e una raccolta fondi promossa a suo nome. Rourke aveva dichiarato di preferire spararsi piuttosto che chiedere aiuto o denaro. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e questioni personali che hanno attirato l’attenzione dei media.

L’attore Mickey Rourke ha consegnato volontariamente un fucile alle autorità questa settimana, nel mezzo di una complessa vicenda che riguarda la sua situazione abitativa e una discussa raccolta fondi avviata a suo nome. La notizia arriva in un momento particolarmente turbolento per la star di The Wrestler, che si trova ad affrontare uno sfratto e una serie di difficoltà finanziarie. Secondo quanto riferito dal Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles a NBC4 Investigates, mercoledì 7 gennaio gli agenti hanno risposto a una chiamata da parte di un membro del team di Rourke. L’attore 73enne ha espresso il desiderio di consegnare il suo fucile, regolarmente registrato, per custodia temporanea. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Mickey Rourke consegna il suo fucile alla polizia, aveva detto: “Preferirei spararmi che chiedere soldi” Leggi anche: Mickey Rourke ha problemi di soldi ma non vuole beneficenza: «È imbarazzante» – Il video Leggi anche: Mickey Rourke, l'attore rischio lo sfratto: al via una campagna per raccogliere soldi per pagare l'affitto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mickey Rourke ricco povero, vive stipendio per stipendio mentre lo sfratto incombe: rapporto. Mickey Rourke e la raccolta fondi: «Non l'ho creata io, è imbarazzante. Non voglio beneficenza». I registi lo cercano, superati 100mila dollari - La notizia della raccolta fondi per aiutare Mickey Rourke a pagare i debiti per evitare lo sfratto ha fatto il giro del mondo. leggo.it

Mickey Rourke rischia lo sfratto: parte la raccolta fondi per… pagargli l’affitto - L’attore di 9 settimane e ½, uno dei grandi sex symbol degli anni Ottanta, risulta essere in arretrato con il p ... iodonna.it

Mickey Rourke sconfessa la raccolta fondi in suo favore: «Non ho bisogno di carità» VD - Dopo la notizia di una colletta organizzata dalla sua manager per non farlo finire in mezzo alla strada che ieri aveva fatto il giro del mondo, l’ex 'bad boy' di Hollywood Mickey Rourke ha sconfessato ... lasicilia.it

"Se avessi bisogno di soldi, non chiederei a nessuna fott… beneficenza. Chiunque abbia fatto questo… non so perché l'abbia fatto." Mickey Rourke interviene sui social dopo il lancio di una raccolta fondi a suo nome, volta ad evitare uno sfratto. Le parole dell' - facebook.com facebook

Mickey Rourke sconfessa la raccolta fondi che era stata lanciata a causa dei suoi guai finanziari: 'è umiliante'. La manager descrive le condizioni disperate dell'ex star in bolletta. #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.