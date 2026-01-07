Mickey Rourke ha problemi di soldi ma non vuole beneficenza | È imbarazzante – Il video

Mickey Rourke ha recentemente parlato di una raccolta fondi online avviata per aiutarlo con le spese, sottolineando di non desiderare beneficenza. In un video su Instagram, l’attore ha espresso il suo disagio nel ricevere aiuti economici, preferendo affrontare le difficoltà senza ricorrere a donazioni. La sua posizione ha suscitato discussioni sulla dignità e l’autonomia di fronte alle difficoltà finanziarie.

Mickey Rourke non vuole la beneficenza. Anche se ha problemi con l'affitto. In un video su Instagram l'attore con un cappello da cowboy in testa e il cane Lucky in braccio dice la sua su una colletta online lanciata su GoFundMe. L'ha fatta Liya-Joelle Jones, amica dell'attore 73enne e parte del suo team. Serve a tamponare il debito di 60 mila dollari di affitto arretrato, visto che l'attore di 9 settimane e 12 rischia lo sfratto. Lui nel filmato si definisce «frustrato e confuso» per quanto accaduto: «Se avessi bisogno di soldi, non chiederei a nessuna fott. beneficenza. Chiunque abbia fatto questo.

