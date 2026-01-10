Mia moglie indagati un 24enne e una 52enne | scattano i sequestri

Sono stati individuati un 24enne e una 52enne coinvolti nel caso “Mia moglie”, riguardante la pagina Facebook che pubblicava foto intime di mogli e fidanzate senza consenso. Sono stati eseguiti sequestri e indagini sono in corso per approfondire la vicenda. Questo episodio evidenzia le criticità legate alla privacy e alla diffusione non autorizzata di contenuti personali online.

Importanti aggiornamenti sul dossier "Mia moglie", la pagina Facebook in cui venivano pubblicate foto intime di mogli e fidanzate da parte dei rispettivi partner. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Roma, l'origine della realtà social sarebbe riconducibile a un'abitazione di Lecce. Lì vivevano un uomo di settant'anni - poi deceduto - e la moglie cinquantaduenne. Gli accertamenti avrebbero collegato la creazione del profilo social alle utenze telefoniche della donna e dell'ex compagno della figlia, un ventiquattrenne. Attiva fino all'intervento di Meta, la pagina Facebook ospitava migliaia di contenuti condivisi da utenti che pubblicavano immagini di donne indicate come mogli o compagne, materiale che potrebbe essere stato diffuso senza il consenso delle dirette interessate.

