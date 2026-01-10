Gruppo sessista Mia Moglie indagati e perquisiti un 24enne e una 52enne | sequestrati pc e cellulari

Da open.online 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha eseguito perquisizioni nei confronti di un uomo di 24 anni e di una donna di 52, entrambi indagati nell’ambito di un’indagine sulla gestione del gruppo Facebook «Mia Moglie». Durante le operazioni sono stati sequestrati computer e cellulari. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma, mira a fare chiarezza su eventuali comportamenti illeciti legati alla piattaforma social.

Un ragazzo di 24 anni e una donna di 52, entrambi indagati per la gestione del gruppo Facebook «Mia Moglie», sono stati perquisiti dalla polizia nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Roma. Nell’indagine, che procede con l’ipotesi di diffusione illecita  di  immagini  e  video sessualmente espliciti, è stato individuato anche il titolare dell’account, un 70enne leccese morto lo scorso 30 marzo 2025, dunque diversi mesi prima dello scandalo, scoppiato ad agosto. Durante le perquisizioni, condotte dalla polizia postale, sono stati sequestrati i vari dispositivi informatici, come computer e smartphone, che verranno analizzati per accertare le responsabilità degli indagati. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Gruppo Mia Moglie: perquisiti una 52enne ed un 24enne

Leggi anche: Il gruppo sessista “Mia moglie” su Facebook era gestito da una donna

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Biancorossi per sempre, il ricordo di Francesco Pisicchio. Pasquale Loseto: Andato via troppo presto; Bill Gates, 8 miliardi a ‘no profit’ dell’ex moglie “per la parità di genere”.

gruppo sessista mia moglieIndagati i gestori del gruppo social sessista "mia moglie'". Emessi decreti di perquisizione - La procura ha sequestrato i dispositivi informatici di una 52enne e di un ragazzo di 24 anni. msn.com

gruppo sessista mia moglie“Mia Moglie”, perquisiti i gestori del gruppo Facebook sessista: una donna e un 24enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo “Mia Moglie”, perquisiti i gestori del gruppo Facebook sessista: una donna e un 24enne ... tg24.sky.it

gruppo sessista mia moglieIndagati i gestori del gruppo social sessista 'Mia Moglie' - La Polizia ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di persone risultati coinvolti nell'attivazione e gestione della pagina Facebook denominata "Mia Moglie (AN ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.