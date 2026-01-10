Gruppo sessista Mia Moglie indagati e perquisiti un 24enne e una 52enne | sequestrati pc e cellulari

La polizia ha eseguito perquisizioni nei confronti di un uomo di 24 anni e di una donna di 52, entrambi indagati nell’ambito di un’indagine sulla gestione del gruppo Facebook «Mia Moglie». Durante le operazioni sono stati sequestrati computer e cellulari. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma, mira a fare chiarezza su eventuali comportamenti illeciti legati alla piattaforma social.

Un ragazzo di 24 anni e una donna di 52, entrambi indagati per la gestione del gruppo Facebook «Mia Moglie», sono stati perquisiti dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Roma. Nell'indagine, che procede con l'ipotesi di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, è stato individuato anche il titolare dell'account, un 70enne leccese morto lo scorso 30 marzo 2025, dunque diversi mesi prima dello scandalo, scoppiato ad agosto. Durante le perquisizioni, condotte dalla polizia postale, sono stati sequestrati i vari dispositivi informatici, come computer e smartphone, che verranno analizzati per accertare le responsabilità degli indagati.

