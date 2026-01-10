Gruppo Mia Moglie | perquisiti una 52enne ed un 24enne
Continuano le indagini relative al gruppo Facebook Mia Moglie, coinvolto nella diffusione non autorizzata di foto intime di donne. Recentemente sono state perquisite una donna di 52 anni e un giovane di 24, nell'ambito delle indagini sui responsabili di questa attività. La vicenda solleva questioni sulla privacy e sulla tutela delle vittime di condivisione non consensuale di contenuti personali.
Proseguono le indagini sui fautori del gruppo Facebook Mia moglie dove venivano diffuse foto intime di donne senza il loro consenso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
