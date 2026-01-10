Le previsioni meteorologiche per venerdì 10 gennaio 2026 indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e piogge sparse, in particolare al centro e sul Lazio, con neve in alcune aree interne a quote di 700-800 metri. Al nord si prevede un mattino stabile con nuvolosità in transito, mentre al sud si attendono condizioni di miglioramento nel corso della giornata. Le temperature sono in generale diminuzione, con variazioni tra le diverse regioni.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molto nuvolosità in transito specie best ma con tempo asciutto ma Jury apertura nordovest al pomeriggio non sono attese particolari variazioni in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con gradualità ferite da Ovest verso est al centro a molte nubi in transito tutte le regioni con precipitazioni sul Lazio Abruzzo neve nelle zone interne più inverse 700-800 metri al pomeriggio poche variazioni con qualche velatura in transito tra Toscana e tra la pera pera notte tempo in deciso miglioramento con graduali chiarite al sud Al mattino maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi nelle oltre 900200 metri al pomeriggio ancora tempo stabile con piogge sparse neve sui rilievi di 1000-1200 m fin verso di 800 metri sulla Sardegna tra la serata era notte tempi miglioramento ma con residui fenomeni può tenere in calo di inverso di 800 fine 700 metri sulla Sardegna temperature minime in generale diminuzione Massimino aumenta il nord-est è in calo altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 10-01-2026 ore 06:15

