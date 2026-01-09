Le previsioni meteo per Roma e il Lazio indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche per sabato 10 gennaio 2026. Dopo alcuni giorni di instabilità, il cielo si presenterà variabile, con clima tipicamente invernale. È consigliabile comunque monitorare gli aggiornamenti locali per eventuali variazioni.

Roma: miglioramento graduale, cielo variabile e clima invernale. La giornata di sabato 10 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo l’instabilità dei giorni precedenti. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative sulla Capitale.?? Temperature. Minime: comprese tra 5 e 7°C nelle prime ore del mattino. Massime: tra 11 e 13°C nel pomeriggio. Il clima resterà tipicamente invernale, ma con una sensazione termica più gradevole durante le ore centrali grazie alle schiarite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 10 Gennaio 2026

