LondraZelensky con Starmer-Macron-Merz

15.00 Il presidente Zelensky è a Downing Street a Londra dove è in corso un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. In agenda il piano di pace Usa. Nei negoziati per la pace tra Kiev e Mosca la questione territoriale resta la più problematica. Tra gli elementi che richiedono ulteriori discussioni anche le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto domani Zelensky sarà a Roma dove verrà ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Zelensky è a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani vedrà Meloni a Roma - Il presidente ucraino, dopo le nuove accuse di Trump, sta incontrando i leader europei per discutere di "sicurezza e di pacchetti di sostegno" alla difesa ucraina. Da ilfoglio.it