KievMacron-Starmer-Merz chiamano Trump

Il 17 ottobre, un incontro telefonico di quaranta minuti ha riunito Macron, Starmer, Merz e Trump, affrontando la delicata situazione ucraina. La conversazione ha visto protagonisti leader europei e statunitensi, evidenziando l'attenzione internazionale sulla crisi in corso e le possibili strategie di risposta.

17.10 E' durata quaranta minuti la telefonata tra il presidente francese Macron con l'inquilino della Casa Bianca Trump ed altri leader europei sulla situazione in Ucraina.Hanno partecipato alla conversazione anche il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz. L'obiettivo della telefonata: "Cercare di fare progressi". I Volenterosi hanno discusso le novità sui negoziati di pace guidati dagli Usa, accogliendo con favore i loro sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

