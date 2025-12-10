KievMacron-Starmer-Merz chiamano Trump
Il 17 ottobre, un incontro telefonico di quaranta minuti ha riunito Macron, Starmer, Merz e Trump, affrontando la delicata situazione ucraina. La conversazione ha visto protagonisti leader europei e statunitensi, evidenziando l'attenzione internazionale sulla crisi in corso e le possibili strategie di risposta.
17.10 E' durata quaranta minuti la telefonata tra il presidente francese Macron con l'inquilino della Casa Bianca Trump ed altri leader europei sulla situazione in Ucraina.Hanno partecipato alla conversazione anche il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz. L'obiettivo della telefonata: "Cercare di fare progressi". I Volenterosi hanno discusso le novità sui negoziati di pace guidati dagli Usa, accogliendo con favore i loro sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per Kiev.
Starmer, Merz e Macron chiedono di fermare l'escalation - Un appello congiunto a evitare ogni "ulteriore escalation" dopo gli attacchi delle ultime ore d'Israele all'Iran è stato lanciato oggi pomeriggio dal primo ministro ...
SPY UCRAINA/ "Tenere a bada la Russia: così Macron, Merz e Starmer fanno gli interessi di Trump" - Sicurezza dell'Ucraina: proposte europee campate in aria, decidono Russia e USA, che non producono armi sufficienti da vendere a Kiev Gli europei, Macron, Merz e Starmer in particolare, non fanno che ...
