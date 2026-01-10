Mercosur cosa prevede l’accordo e perché ci sono proteste in mezza Europa

L’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur, approvato dopo oltre vent’anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due aree. Tuttavia, nonostante il consenso politico, in molte parti d’Europa si sono sollevate proteste e preoccupazioni, legate a questioni ambientali, agricole e sociali. Questa situazione evidenzia le complessità di un’intesa che coinvolge interessi e valori differenti.

L' accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur è stato finalmente approvato, dopo oltre vent'anni di negoziati, ma il via libera politico non ha chiuso le tensioni. Al contrario, ha fatto esplodere una stagione di proteste e polemiche che attraversa diversi Paesi europei. Le fratture sono profonde. Cos'è il Mercosur. Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il suo ok all'intesa con il mercato comune sudamericano che riunisce Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay, con membri associati ( Cile, Colombia, Ecuador, Perù ). Mercosur sta per "Mercado Común del Sur". Il passaggio era il più delicato, perché richiedeva una maggioranza qualificata: almeno 15 Stati membri rappresentativi del 65% della popolazione europea.

