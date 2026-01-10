Meningite muore bambina di 13 mesi

Una bambina di 13 mesi è deceduta il 1° gennaio presso l’ospedale Maggiore di Parma. L’evento ha suscitato attenzione sulla meningite, una malattia infiammatoria che può colpire i bambini piccoli. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze del decesso, evidenziando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Reggio Emilia, 10 gennaio 2026 – Una bambina di 13 mesi è morta il 1° gennaio scorso all’ospedale Maggiore di Parma. A causare il decesso, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, è stata un’infezione batterica dovuta a meningite da pneumococco che ha innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale sia su quello cardiocircolatorio. La piccola, di origine indiana, abitava con la famiglia a Bibbiano. La febbre alta poi la corsa al Pronto soccorso. I genitori avevano portato la bimba con la febbre alta dal pediatra che avrebbe consigliato di portarla in un pronto soccorso del reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meningite, muore bambina di 13 mesi Leggi anche: Bambina di 10 anni ricoverata per meningite batterica a Vicenza, è in gravi condizioni Leggi anche: Scontro sull’A5 Torino-Aosta, muore bambina di pochi mesi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In ospedale con l’influenza, muore una bimba di 13 mesi. In corso accertamenti - PARMA – Sono in corso accertamenti sul caso di una bambina di appena 13 mesi deceduta il giorno di capodanno all’ospedale Maggiore di Parma. reggionline.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.