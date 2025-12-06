Scontro sull’A5 Torino-Aosta muore bambina di pochi mesi

(Adnkronos) – Tragico incidente nella sera di oggi, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è morta una bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente sulla Feltrina, violento scontro tra un'auto e un furgone: feriti i conducenti - facebook.com Vai su Facebook

Caso Albanese a Firenze, dopo il no alla cittadinanza è scontro anche sull'invito in Comune Vai su X

Incidente sull’A5 Torino-Aosta, scontro tra auto: muore bimba di pochi mesi - Nell’urto che ha coinvolto più auto è deceduta una bambina di pochi mesi. Secondo fanpage.it

VOLPIANO – Scontro sull’A5: feriti e una bimba morta - Grave incidente questa sera, sabato 6 dicembre 2025, intorno alle 20, sull'autostrada A5 Torino- Da obiettivonews.it

Scontro fatale sulla Torino-Aosta: muore neonata di pochi mesi - Intorno alle 20 i sanitari del 118 sono intervenuti sull'A5 all'altezza d i Volpiano, per un incidente ... Si legge su torinoggi.it

Bimba di pochi mesi muore in un incidente stradale sulla Torino-Aosta: ferita anche la madre - Nello scontro coinvolte più auto, in corso di accertamento le cause dello schianto ... Riporta torino.corriere.it

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Lessolo: scontro tra camion e furgoncino che resta distrutto e di traverso - Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 novembre 2025, sull'autostrada Torino- torinotoday.it scrive