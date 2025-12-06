Scontro sull’A5 Torino-Aosta muore bambina di pochi mesi

Webmagazine24.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tragico incidente nella sera di oggi, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è morta una bambina di pochi mesi.  Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

