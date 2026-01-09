Meloni | L’Ue parli con la Russia; toghe spesso vanificano lavoro del governo Poi la battuta su Fiorello

Durante la conferenza stampa di inizio anno, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni con l’Europa e la Russia, e ha commentato le recenti polemiche sui rinnovi contrattuali dei giornalisti. Dopo un avvio caratterizzato da tensioni, l’evento si è concluso con battute e momenti di leggerezza, riflettendo un clima più disteso e un approccio equilibrato alla comunicazione istituzionale.

Ucraina, Meloni “Serve deterrenza per la pace, Ue parli con la Russia” - ROMA (ITALPRESS) – Dal Venezuela all’Ucraina, dal Medio Oriente alla Groenlandia, dalla sicurezza all’economia. iltempo.it

Meloni "L'Ue parli con la Russia, non andare in ordine sparso" - 'Credo sia arrivato il momento che l'Ue parli con la Russia altrimenti il contributo positivo che può portare è limitato. notizie.tiscali.it

Meloni: "E' ora che l'Ue parli con la Russia. Tra Salvini e Macron in questo caso penso abbia ragione Macron" #ANSA x.com

Il dirigente provinciale del partito della Meloni parla delle idee FdI in materia di sicurezza e legalità nel territorio

