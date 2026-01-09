Meloni | L’Ue parli con la Russia; toghe spesso vanificano lavoro del governo Poi la battuta su Fiorello

Durante la conferenza stampa di inizio anno, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni con l’Europa e la Russia, e ha commentato le recenti polemiche sui rinnovi contrattuali dei giornalisti. Dopo un avvio caratterizzato da tensioni, l’evento si è concluso con battute e momenti di leggerezza, riflettendo un clima più disteso e un approccio equilibrato alla comunicazione istituzionale.

Un inizio burrascoso, con la polemica di alcuni giornalisti sul mancato rinnovo del contratto giornalistico, e un finale più sereno tra battute e momenti comici per la conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Gli argomenti da trattate sono stati innumerevoli, tra le crisi internazionali e le difficoltà interne al Paese. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

