Meloni | L’Ue parli con la Russia; toghe spesso vanificano lavoro del governo Poi la battuta su Fiorello
Durante la conferenza stampa di inizio anno, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni con l’Europa e la Russia, e ha commentato le recenti polemiche sui rinnovi contrattuali dei giornalisti. Dopo un avvio caratterizzato da tensioni, l’evento si è concluso con battute e momenti di leggerezza, riflettendo un clima più disteso e un approccio equilibrato alla comunicazione istituzionale.
Un inizio burrascoso, con la polemica di alcuni giornalisti sul mancato rinnovo del contratto giornalistico, e un finale più sereno tra battute e momenti comici per la conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Gli argomenti da trattate sono stati innumerevoli, tra le crisi internazionali e le difficoltà interne al Paese. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Meloni e la sicurezza: «Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti». Poi la gag: io al Colle? Preferirei lavorare con Fiorello
Leggi anche: Meloni e la sicurezza: «Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti». Poi la gag: io al Colle? Lavorerei volentieri con Fiorello
Ucraina, Meloni: «È ora che l'Ue parli con la Russia». E sulla Groenlandia: non credo a intervento Usa - Con «Trump su tante cose non sono d'accordo, io penso ad esempio che il diritto internazionale vada difeso e quando saltano le regole siamo tutti molto più esposti. msn.com
Ucraina, Meloni “Serve deterrenza per la pace, Ue parli con la Russia” - ROMA (ITALPRESS) – Dal Venezuela all’Ucraina, dal Medio Oriente alla Groenlandia, dalla sicurezza all’economia. iltempo.it
Meloni "L'Ue parli con la Russia, non andare in ordine sparso" - 'Credo sia arrivato il momento che l'Ue parli con la Russia altrimenti il contributo positivo che può portare è limitato. notizie.tiscali.it
Meloni: "E' ora che l'Ue parli con la Russia. Tra Salvini e Macron in questo caso penso abbia ragione Macron" #ANSA x.com
Il dirigente provinciale del partito della Meloni parla delle idee FdI in materia di sicurezza e legalità nel territorio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.