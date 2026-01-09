Meloni | Trentini? Mobilitati tutti i canali Sulla sicurezza | Le toghe vanificano spesso il lavoro delle forze dell' ordine e dell' Aula

Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza di coinvolgere tutti i canali disponibili per affrontare le questioni dei Trentini. Riguardo alla sicurezza, ha criticato alcune decisioni delle toghe che, a suo avviso, ostacolano il lavoro delle forze dell’ordine. Inoltre, ha ribadito il suo rifiuto all'invio di truppe italiane in Ucraina, evidenziando l'assenza di un’ombrello Onu che supporti un’eventuale operazione.

La premier incontra i giornalisti e ribadisce il suo no all'invio di truppe italiane in Ucraina: «Non c'è oggi opzione truppe sul campo con ombrello Onu. Veto di Salvini filoputiniano? Non lo condivido». E sulla giustizia: «Credo di poter confermare il 22-23 marzo come data del referenum». Alla conferenza striscioni Fnsi sul rinnovo del contratto dei giornalisti.

