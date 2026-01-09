Referendum Meloni | 22 e 23 marzo la data più probabile

Il governo ha annunciato che la data più probabile per il referendum sulla riforma della Giustizia sarà il 22 e 23 marzo. La decisione verrà ufficializzata entro il 17 gennaio, durante il prossimo Consiglio dei Ministri. Questa scelta mira a definire con chiarezza il calendario di un appuntamento importante per il sistema giudiziario italiano.

Milano, 9 gen. (askanews) – “Dobbiamo dare una data” per il referendum sulla riforma della Giustizia “entro il 17 gennaio, lo farà il prossimo Cdm. La data del 22 e 23 marzo è quella che a oggi mi sembra più probabile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. “Vedo anche io – ha detto rispondendo ad una domanda in merito -un intento dilatorio nelle polemiche dei giorni scorsi, ma non c’è alcuna impasse. Non c’è da parte nostra alcun intento di forzare, non abbiamo ragione per forzare, la data ci sembra ragionevole e ci consente nel caso in cui il sì, di portare a casa le norme attuative in tempo prima della definizione del nuovo Csm”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

