Meloni di mamma Carezze per Crans-Montana e per la madre di Trentini La Ue parli con Russia
In questo articolo si analizzano le recenti dichiarazioni di Meloni, evidenziando il suo ruolo di madre e il suo rapporto con la politica internazionale. Si approfondiscono le sue parole su Crans-Montana, la relazione con la madre di Trentini e il suo desiderio di rappresentare una figura materna per l’Italia. Un’analisi sobria e obiettiva delle sue posizioni, senza enfasi o sensazionalismi.
Mamma, mamma. perché io “da mamma.”. Solo per Meloni il pensiero vola. E’ sincera. Non è al Quirinale che Meloni aspira ma alla carica di mamma d’Italia, il mammierato, perché “io da mamma capisco”. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Ucraina, Meloni “Serve deterrenza per la pace, Ue parli con la Russia”
Leggi anche: Meloni: “Trump non attaccherà Groenlandia, Ue parli con Russia”
Messa per le vittime di Crans-Montana, Meloni abbraccia Schlein: «Grazie».
Meloni di mamma. Carezze per Crans-Montana e per la madre di Trentini. “La Ue parli con Russia” - In conferenza stampa si vede che alla premier manca poter dare la buona notizia, che ha cercato tutta la notte, della liberazione di Trentini, e si vede anche che soffre, da mamma, per Crans- ilfoglio.it
Speranza per Alberto Trentini, Meloni: "non molleremo fino a quando la mamma lo riabbraccerà" --> https://www.nordest24.it/attesa-alberto-trentini-lido-venezia-speranza-liberazione - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.