Ucraina Meloni Serve deterrenza per la pace Ue parli con la Russia

Il conflitto in Ucraina rimarca l’importanza di un approccio equilibrato tra deterrenza e dialogo. La presidente Meloni sottolinea la necessità di un’azione unitaria dell’UE per favorire la stabilità, invitando a confrontarsi con la Russia. La situazione coinvolge molte aree del mondo, dalla sicurezza all’economia, evidenziando l’urgenza di strategie coordinate per garantire pace e stabilità globale.

ROMA (ITALPRESS) – Dal Venezuela all'Ucraina, dal Medio Oriente alla Groenlandia, dalla sicurezza all'economia. Sono solo alcuni dei temi affrontati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di inizio anno organizzata da Ordine dei Giornalisti e Associazione Stampa Parlamentare. "Il governo italiano si occupa di questa vicenda quotidianamente da 400 giorni, come sappiamo, Alberto Trentini non è l'unico italiano detenuto in Venezuela. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio.

