Ucraina Meloni Serve deterrenza per la pace Ue parli con la Russia
Il conflitto in Ucraina rimarca l’importanza di un approccio equilibrato tra deterrenza e dialogo. La presidente Meloni sottolinea la necessità di un’azione unitaria dell’UE per favorire la stabilità, invitando a confrontarsi con la Russia. La situazione coinvolge molte aree del mondo, dalla sicurezza all’economia, evidenziando l’urgenza di strategie coordinate per garantire pace e stabilità globale.
ROMA (ITALPRESS) – Dal Venezuela all’Ucraina, dal Medio Oriente alla Groenlandia, dalla sicurezza all’economia. Sono solo alcuni dei temi affrontati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di inizio anno organizzata da Ordine dei Giornalisti e Associazione Stampa Parlamentare. “Il governo italiano si occupa di questa vicenda quotidianamente da 400 giorni, come sappiamo, Alberto Trentini non è l’unico italiano detenuto in Venezuela. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Zelensky a Roma, Meloni cerca la sponda con gli Usa: “Per la pace serve una sintonia di vedute con l’Ue”
Leggi anche: Guerra in Ucraina, Mosca: «È ora che l’Ue ascolti paparino Trump». Meloni: «Uniti con Usa per una pace giusta». Zelensky: «Né morale né legale cedere territori alla Russia»
I Volenterosi d'accordo per una forza di pace in Ucraina. Meloni: Niente italiani; Ucraina, ecco le 5 garanzie di sicurezza dei Volenterosi per Kiev; Ucraina, l'Europa e l'invio dei soldati: chi dice sì, chi ci pensa e chi dice no; Una forza di pace in Ucraina: Usa vigileranno sulla tregua. Meloni: no a truppe italiane.
Ucraina, Meloni “Serve deterrenza per la pace, Ue parli con la Russia” - ROMA (ITALPRESS) – Dal Venezuela all’Ucraina, dal Medio Oriente alla Groenlandia, dalla sicurezza all’economia. msn.com
Meloni “La pace si difende con la deterrenza” - "I dibattiti nella maggioranza sulla Russia e sull'Ucraina non sono tra fra filo qualcuno o un altro, ma è un dibattito su come si dife ... italpress.com
UCRAINA, MELONI: UNICO MODO PER GARANTIRE PACE E’ DETERRENZA - E’ una visione di parte, i fili ce li hanno i burattini, i dibattiti all’interno del governo sono su come si difende l’interesse nazionale. 9colonne.it
Quartapelle (Pd) apre alle truppe europee in Ucraina: "Meloni cambi idea e non sia ambigua. Un paese europeista come l’Italia non può sottrarsi alle iniziative che servono per favorire una difesa del nostro continente" - Riccardo Carlino x.com
Quartapelle (Pd) apre alle truppe europee in Ucraina: "Meloni cambi idea e non sia ambigua. Un paese europeista come l’Italia non può sottrarsi alle iniziative che servono per favorire una difesa del nostro continente" - Riccardo Carlino - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.