Meloni | Trump non attaccherà Groenlandia Ue parli con Russia

Il dibattito internazionale si concentra su vari fronti, dalla guerra in Ucraina alle tensioni con la Russia, passando per questioni geopolitiche come la Groenlandia e i rapporti con l'amministrazione Trump. Meloni sottolinea che Trump non attaccherà la Groenlandia, mentre invita l'Europa a dialogare con la Russia. Questi temi evidenziano le sfide e le strategie delle principali potenze mondiali in un contesto di crescente complessità geopolitica.

(Adnkronos) – Dalla guerra in Ucraina alla Groenlandia, dal Venezuela ai rapporti con l'amministrazione Trump, passando per il dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è tornata a confrontarsi con i giornalisti nella tradizionale conferenza stampa di inizio anno e, inevitabilmente, la politica estera ha finito per occupare uno spazio rilevante nelle risposte della presidente del .

