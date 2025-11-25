Perché ora Meloni vuole cambiare legge elettorale dopo le elezioni regionali e come potrebbe modificarla

Dopo le Regionali si è riaperta la discussione sulla legge elettorale, che Giorgia Meloni vorrebbe cambiare. Da FdI si giustificano con l'esigenza di maggiore stabilità, mentre secondo le opposizioni "il governo ha paura di perdere" contro il centrosinistra unito. Ma come funziona oggi la legge elettorale e quali parti verrebbero modificate?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Renzi, centrosinistra vince e Meloni vuol cambiare regole - "Negli ultimi diciotto mesi, dopo le Europee e la nostra decisione di rafforzare il profilo riformista del centrosinistra, ci siamo sentiti ripetere fino allo sfinimento 'la Meloni è invincibile, non ... Come scrive quotidiano.net

L.elettorale: Taruffi, 'Meloni la cambia per interesse personale, se resta questa perde' - "Rispetto al 2022 i numeri dei collegi uninominali sono ribaltati ed è per questo che Giorgia Meloni vuole cancellare gli uninominali con un proporzionale con premio di mag ... lanuovasardegna.it scrive