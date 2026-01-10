Maternità e longevità | uno studio rivela che 2-3 figli tra 24 e 38 anni favoriscono l’invecchiamento biologico positivo delle donne

Uno studio recente suggerisce che avere due o tre figli tra i 24 e i 38 anni potrebbe contribuire a un invecchiamento biologico più positivo nelle donne. La maternità, quindi, potrebbe influenzare le aspettative di longevità e i processi di invecchiamento in modo significativo. Questi risultati offrono nuovi spunti sulla relazione tra esperienza familiare e salute a lungo termine femminile.

