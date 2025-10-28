Alle donne serve meno esercizio fisico per stare bene lo rivela uno studio incredibile

Cultweb.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli uomini necessitano di quasi il doppio dell’esercizio fisico rispetto alle donne per ottenere gli stessi benefici nella riduzione del rischio di malattie cardiache. O se vogliamo, invertire l’ordine dei fattori, alle donne serve meno attività fisica per stare bene. La ricerca è stata pubblicata su Nature Cardiovascular Research. Lo studio, condotto dal dottor Jiajin Chen dell’Università di Xiamen in Cina e dal suo team, ha analizzato i dati di oltre 80.000 persone attraverso dispositivi di monitoraggio dell’attività fisica nell’ambito del progetto UK Biobank. I risultati sono inequivocabili: le donne che praticano 250 minuti di esercizio settimanale riducono il rischio di malattie coronariche del 30%. 🔗 Leggi su Cultweb.it

alle donne serve meno esercizio fisico per stare bene lo rivela uno studio incredibile

© Cultweb.it - Alle donne serve meno esercizio fisico per stare bene, lo rivela uno studio incredibile

Contenuti che potrebbero interessarti

Donne e fitness: tra il dire e il fare c'è di mezzo il lavoro (di cura). E fanno sport di nascosto. - Eppure, la maggior parte delle donne, non pratica alcuna forma di fitness e alcune si dedicano allo sport ... Segnala alfemminile.com

Cuore delle donne più sano con un breve ma intenso esercizio fisico: quanto muoversi ogni giorno - Sull'importanza di muoversi il più possibile, in qualunque contesto, è stato detto già tutto: è sempre meglio farsi una rampa di scale invece di prendere l'ascensore e, laddove possibile, è da ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Donne Serve Meno Esercizio