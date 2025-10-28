Alle donne serve meno esercizio fisico per stare bene lo rivela uno studio incredibile

Gli uomini necessitano di quasi il doppio dell'esercizio fisico rispetto alle donne per ottenere gli stessi benefici nella riduzione del rischio di malattie cardiache. O se vogliamo, invertire l'ordine dei fattori, alle donne serve meno attività fisica per stare bene. La ricerca è stata pubblicata su Nature Cardiovascular Research. Lo studio, condotto dal dottor Jiajin Chen dell'Università di Xiamen in Cina e dal suo team, ha analizzato i dati di oltre 80.000 persone attraverso dispositivi di monitoraggio dell'attività fisica nell'ambito del progetto UK Biobank. I risultati sono inequivocabili: le donne che praticano 250 minuti di esercizio settimanale riducono il rischio di malattie coronariche del 30%.

