la fed taglia i tassi per la terza volta di fila

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse per la terza volta consecutiva. Il calo è di 25 punti base, da un intervallo di 3,75-4 per cento al nuovo 3,5-3,75. Il board della Fed, però, ancora una volta ha preso una decisione in un clima di forte incertezza interna. Nove membri hanno votato a favore, tre invece contro. Si tratta di Austan Goolsbee e Jeffrey Schmid, che avrebbero preferito non tagliare, e Stephen Miran, che invece avrebbe voluto un taglio maggiore. Intanto il Fomc avverte: «Nel 2026 potrebbe esserci un solo altro taglio». Inoltre la banca centrale americana ha rivisto al rialzo le stime di crescita passando dall’1,7 del 2025 al 2,3 per cento per il 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it