Nel pre partita di Roma–Sassuolo, il direttore sportivo Frederic Massara ha fornito aggiornamenti sulle trattative di mercato, precisando che Raspadori è in fase di definizione mentre Zirkzee appare improbabile. Le sue parole, rilasciate a DAZN, hanno chiarito tempi e priorità della società in vista della sessione di mercato.

Parole chiare nel pre partita di Roma–Sassuolo. Il direttore sportivo Frederic Massara ha fatto il punto sul mercato ai microfoni di DAZN, chiarendo tempi e priorità. Su Giacomo Raspadori: “È una trattativa che esiste. È in via di definizione in un senso o nell’altro e in tempi piuttosto rapidi. È plausibile che domani il quadro sia molto più chiaro”. Sulla presenza della proprietà e l’allineamento con lo staff, compreso Gian Piero Gasperini: “Il confronto con la proprietà è quotidiano. Siamo uniti, con un unico obiettivo: far crescere squadra e società. Con il mister c’è un confronto costante, una dialettica protesa a fare il bene della Roma”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Massara: “Raspadori in definizione, Zirkzee improbabile”

