Massara vuole chiudere per Zirkzee e Raspadori

Massara sta lavorando per chiudere le trattative con Zirkzee e Raspadori, puntando a rafforzare la rosa in vista delle fasi decisive della stagione. L’obiettivo è soddisfare le richieste di Gasperini e mantenere la squadra competitiva nella corsa alla Champions League. La strategia mira a consolidare il gruppo, garantendo solidità e continuità in un momento cruciale della stagione.

Avanti senza sosta per accontentare Gasperini e per rinforzare una squadra che è in piena lotta per la Champions League e non distante dal vertice della classifica. La Roma ha iniziato da mesi la preparazione per il mercato invernale, con la volontà di portare nella Capitale giocatori che alzino il livello tecnico della rosa, anche a costo di aspettare qualche giorno in più rispetto all'apertura della finestra per i trasferimenti. I nomi sono quelli noti: Zirkzee e Raspadori. Il centravanti olandese è stato individuato ad ottobre come profilo ideale per incrementare notevolmente la qualità offensiva e in questi mesi Massara è riuscito a trovare un accordo con i suoi agenti.

