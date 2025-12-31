Frederic Massara vuole chiudere per Zirkzee e Raspadori

Frederic Massara lavora per chiudere le trattative con Zirkzee e Raspadori, puntando a rafforzare la rosa in vista delle sfide cruciali di campionato e Champions League. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di Gasperini, mantenendo la squadra competitiva e al vertice della classifica. Gli acquisti rappresentano un passo importante nel percorso di consolidamento del roster, con un’attenzione particolare alle strategie di rafforzamento e crescita del team.

Avanti senza sosta per accontentare Gasperini e per rinforzare una squadra che è in piena lotta per la Champions League e non distante dal vertice della classifica. La Roma ha iniziato da mesi la preparazione per il mercato invernale, con la volontà di portare nella Capitale giocatori che alzino il livello tecnico della rosa, anche a costo di aspettare qualche giorno in più rispetto all'apertura della finestra per i trasferimenti. I nomi sono quelli noti: Zirkzee e Raspadori. Il centravanti olandese è stato individuato ad ottobre come profilo ideale per incrementare notevolmente la qualità offensiva e in questi mesi Massara è riuscito a trovare un accordo con i suoi agenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Frederic Massara vuole chiudere per Zirkzee e Raspadori Leggi anche: Massara vuole chiudere per Zirkzee e Raspadori Leggi anche: Roma, Massara vuole chiudere Zirkzee: Ferguson libera lo slot in attacco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gasperini 'spinge' il mercato della Roma con il via libera di Friedkin: tutto su Raspadori e Zirkzee; Massara passa all'azione: la Roma vuole due punte: la mossa su Dovbyk che può cambiare tutto; Joshua Zirkzee Roma mercato in fiamme: United prende tempo ma la chiusura si avvicina; Interviste | PRE ROMA-GENOA Massara: Il mister vuole sempre il meglio per la squadra. Mercato Roma, Massara vuole chiudere per Zirkzee e Raspadori - Avanti senza sosta per accontentare Gasperini e per rinforzare una squadra che è in piena lotta per la Champions League e non distante dal ... iltempo.it

Massara: "Dovremo rinforzarci a gennaio. Non c'è alcun caso Ferguson" - Il direttore sportivo giallorosso: "Zirkzee e Raspadori sono nomi ricorrenti, ma ce ne sono anche altri. ilromanista.eu

Massara: “Nessun caso Ferguson, valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori e per la Roma” - Le parole di Frederic Massara della Roma nel pre partita della gara di campionato contro il Genoa: le sue dichiarazioni ... gianlucadimarzio.com

GENNAIO DECIDE TUTTO: Zirkzee, Raspadori e la Roma che crolla!

Frederic Massara prepara una nuova offerta per Giacomo Raspadori: prestito oneroso da 2/3 milioni e riscatto a 17/18 Tutti gli aggiornamenti live https://tinyurl.com/8v9t5bz9 - facebook.com facebook

Massara: "Impossibile dire se sarà l'ultimo anno di Dybala in Italia. Mercato Priorità attaccante" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.