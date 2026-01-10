Massa Carrara scommette sul fattore campo | L’Ecosantagata è un’avversaria esperta

Oggi alle 18, la Pallavolo Massa Carrara torna in campo contro l’Ecosantagata Viterbo, terza nel girone E di serie B. La squadra di casa punta sul fattore campo per affrontare una avversaria esperta, nella 12ª giornata del campionato nazionale maschile. L’incontro si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Massa, in un match importante per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Riparte il campionato nazionale maschile di serie B e la Pallavolo Massa Carrara questo pomeriggio (ore 18) ospita l’Ecosantagata di Viterbo, terza nel girone, al Palazzetto dello Sport di Massa nella 12° giornata del girone E. "Affronteremo una squadra molto valida – anticipa il coach Luca Cei – che al suo interno vanta due o tre giocatori con esperienze in A, segnatamente il libero e uno schiacciatore oltre ad avere un palleggiatore molto esperto. E’ un avversario complicato che ha ambizioni di rientrare tra le prime quattro della classifica. Speriamo che il fattore campo ci possa dare quella spinta e quel supporto in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

