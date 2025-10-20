Sinner-Alcaraz duello senza fine Ora Jannik punta sul fattore campo

Arriva il veloce indoor dove l'azzurro non perde da 23 mesi. Nella sfida con Carlos comincia il periodo favorevole. Possibile nuovo incrocio a Parigi prima della resa dei conti a Torino, con il tifo di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Alcaraz, duello senza fine. Ora Jannik punta sul fattore campo

