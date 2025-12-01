Pallavolo Sestese 3 P. Massa Carrara 0 PALLAVOLO SESTESE JUMBOFFICE: Marchi, Corti, Braito, Catalano, Facchini, Del Campo, Carminati, Della Volpe, Pavesi, Giampietri, Bruni, Maia, Giacomelli, Bottai. All. Marchi. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Poli, Pardi, Lazzeri, Briglia, Mosca, Bagnoli, Lucarelli, Molini, Marini, Rustighi, Nannini, Passino, Diridoni, Bibbiani. All. Cei. Arbitri: Scudiero e Falzi. Parziali: 25-19, 25-21, 25-19. MASSA - Si prospettava una gara difficile e così è stata. Sul campo della capolista Sestese la Pallavolo Massa Carrara ha avuto modo di registrare il rientro di Briglia, la cui assenza aveva pesato nelle ultime uscite, e l’esordio di Poli, arrivato per sostituire Giorgiev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In campo con la capolista Sestese gli apuani non riescono a portarsi a casa il risultato. Niente impresa per la Pallavolo Massa Carrara