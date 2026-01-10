Maspero svela | Pavlovic ha fatto una furbata ma il giocatore del Genoa è stato superficiale Dopo quel derby…

Riccardo Maspero commenta il gesto di Pavlovic nel derby: secondo l’ex centrocampista, il giocatore del Genoa ha compiuto una mossa astuta, ma è stato anche superficiale nel suo comportamento. Maspero, noto per un episodio analogo vissuto nel 2001, analizza le conseguenze di questa situazione, evidenziando come alcune scelte possano influire sugli eventi di una partita importante. Un’analisi che invita alla riflessione sul fair play e sulle strategie in campo.

Maspero racconta: «Pavlovic ha fatto una furbata, ma il giocatore del Genoa è stato superficiale». Le sue parole Riccardo Maspero, ex centrocampista del Torino e protagonista di un celebre episodio simile a quello di Pavlovic in un derby del 2001, commenta il gesto del rossonero che ha "scavato" il dischetto prima del rigore fallito da .

Pavlovic come Maspero? L'ex Toro: "Furbata del difensore, ma Stanciu è stato superficiale" - Protestare non ha senso, 'scavare' è l’unico modo per disturbare l’avversario". tuttomercatoweb.com

Pavlovic “ha zappato” il dischetto prima che Stanciu tirasse il rigore in curva, bufera social sul Milan (VIDEO) - Pavlovic ha scavato la fossa prima del rigore del Genoa e Stanciu ha calciato sulla luna. ilnapolista.it

