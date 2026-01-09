Milan-Genoa Pavlovic come Maspero | rovinato il dischetto del rigore
Durante il match tra Milan e Genoa, Pavlovic ha commesso un errore simile a quello di Maspero, scavando il dischetto del rigore prima della battuta di Stanciu. L’episodio, sanzionato dall’arbitro Mariani, ha influenzato un incontro dominato dai rossoneri, che non sono riusciti a superare il Genoa, con il risultato di 1-1 nel posticipo della 19ª giornata.
Il difensore rossonero è andato a scavare la zolla prima della battuta di Stanciu. Comportamento antisportivo sanzionato da Mariani Il Milan domina la partita contro il Genoa ma non va oltre il pareggio 1-1 nel posticipo della 19esima giornata. Alla fine però il punto va stretto al Grifone che all’ultimo minuto di recupero ha fallito un calcio di rigore concesso per il fallo di Bartesaghi su Ellertson che ha fatto infuriare i rossoneri. Sul dischetto si è presentato Stanciu, che però ha calciato alto. Caos nel finale di Milan Genoa (foto Ansa) – Calciomercato.it Un dischetto che era stato nel frattempo rovinato da Pavlovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
