Milan-Genoa Pavlovic come Maspero | ricordate cosa successe in Juventus-Torino del 2001? Il video

Durante Milan-Genoa, Nicolae Stanciu ha calciato in curva il rigore al 98’, lasciando spazio a riflessioni sulla strategia di Pavlovic, che ha richiamato un episodio simile di Riccardo Maspero in Juventus-Torino del 2001. Questo episodio mette in luce come le scelte tattiche e le situazioni di tensione possano influenzare gli esiti delle partite, offrendo spunti di analisi sulle decisioni dei calciatori in momenti decisivi.

Il centrocampista rumeno Nicolae Stanciu, al 98' di Milan-Genoa, ha calciato in curva il rigore del possibile 1-2 per i liguri: merito anche della furbata di Strahinja Pavlovic, che ha ricordato quella di Riccardo Maspero in Juventus-Torino del 2001. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

