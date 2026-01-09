Milan-Genoa Pavlovic come Maspero | ricordate cosa successe in Juventus-Torino del 2001? Il video

Durante Milan-Genoa, Nicolae Stanciu ha calciato in curva il rigore al 98’, lasciando spazio a riflessioni sulla strategia di Pavlovic, che ha richiamato un episodio simile di Riccardo Maspero in Juventus-Torino del 2001. Questo episodio mette in luce come le scelte tattiche e le situazioni di tensione possano influenzare gli esiti delle partite, offrendo spunti di analisi sulle decisioni dei calciatori in momenti decisivi.

Il centrocampista rumeno Nicolae Stanciu, al 98' di Milan-Genoa, ha calciato in curva il rigore del possibile 1-2 per i liguri: merito anche della furbata di Strahinja Pavlovic, che ha ricordato quella di Riccardo Maspero in Juventus-Torino del 2001. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Genoa, Pavlovic come Maspero: ricordate cosa successe in Juventus-Torino del 2001? Il video Leggi anche: Milan-Genoa, Pavlovic come Maspero: rovinato il dischetto del rigore Leggi anche: Real Madrid Juve, Paolo Rossi categorico: «Chi ha personalità la tiri fuori! Ricordate cosa successe nel 2008…» – VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Genoa, rigore alle stelle e Stanciu si scusa: Responsabilità mia; Milan-Genoa, Stanciu sbaglia il rigore per merito… di Pavlovic; Pavlovic come Maspero: la buca del difensore del Milan prima del rigore di Stanciu; Genoa, la maledizione dal dischetto continua: solo un gol negli ultimi sei rigori a favore. Pavlovic e Tomori inchiodati dalle telecamere: uno fa come Maspero, l’altro… - Genoa è successo di tutto: la ricostruzione di quanto accaduto prima e dopo il rigore fallito da Stanciu ... tuttosport.com

Milan-Genoa, Pavlovic come Maspero: rovinato il dischetto del rigore - Le ultime Milan news dopo il pareggio col Genoa riguardano le ammonizioni per comportamento antisportivo di Pavlovic e Tomori ... calciomercato.it

Milan, Strahinja Pavlovic prende a calci il dischetto del rigore ed il Genoa sbaglia il penalty! - Il Milan aveva appena respirato grazie al gol del pari di Leao, ma l’intervento di Bartesaghi su Ellertsson fa crollare tutto: rigore ... sportlegnano.it

« , …» Adrien Rabiot dopo Milan-Genoa si è espresso così sui problemi nell’approccio Il francese però ricorda anche dove deve essere il focus: domenica alle 15.00 c’è la Fiorentina #rabiot #milanpress x.com

C’è polemica per il gesto antisportivo di Pavlovic nei concitatissimi minuti finali di Milan-Genoa con il gol del pareggio di Rafael Leao al 92’ e il rigore sbagliato da Stanciu al 99’ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.