Benevento marito e moglie trovati morti in un laghetto artificiale

A Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, marito e moglie ultraottantenni sono stati trovati morti in un laghetto artificiale presso un'area picnic. La scoperta ha suscitato attenzione tra le autorità locali, che stanno indagando sulle cause del decesso. L'evento rappresenta una triste perdita per la comunità e solleva questioni sulla sicurezza delle aree pubbliche di ristoro.

Tragedia a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, dove marito e moglie ultraottantenni sono stati trovati morti in un laghetto artificiale all'interno di un'area adibita a pic nic, in contrada Sant'Antuono. I due coniugi si erano allontanati dalla loro abitazione nel pomeriggio. L'allarme è scattato quando non hanno fatto rientro a casa e sono stati avviati le ricerche.

Marito e moglie trovati morti in un laghetto, Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo erano vicino a un'area pic-nic: disposta l'autopsia - Tragedia venerdì 9 gennaio 2026 a Guardia Sanframondi, Benevento, dove due anziani coniugi sono stati trovati senza vita in un laghetto nei pressi di un’area pic- leggo.it

Marito e moglie trovati morti: è giallo - Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause dei decessi. zoom24.it

+++Benevento, marito e moglie trovati morti in un laghetto artificiale

