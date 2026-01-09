Guardia Sanframondi marito e moglie trovati morti in un laghetto | disposta autopsia

A Guardia Sanframondi, un marito e una moglie sono stati trovati morti in un laghetto vicino a un'area picnic. La scoperta è avvenuta questa sera, e si è deciso di disporre un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda è attualmente oggetto di indagini, mentre si attendono ulteriori approfondimenti per comprendere le circostanze di questa triste perdita.

Tragedia questa sera a Guardia Sanframondi dove due anziani sono stati rinvenuti senza vita all?interno di un laghetto nei pressi di un?area pic-nic in località Pineta. Si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

