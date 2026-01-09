Guardia Sanframondi marito e moglie trovati morti in un laghetto | disposta autopsia

A Guardia Sanframondi, un marito e una moglie sono stati trovati morti in un laghetto vicino a un'area picnic. La scoperta è avvenuta questa sera, e si è deciso di disporre un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda è attualmente oggetto di indagini, mentre si attendono ulteriori approfondimenti per comprendere le circostanze di questa triste perdita.

DUE ANZIANI, MARITO E MOGLIE, TROVATI SENZA VITA IN UN LAGHETTO DAI VIGILI DEL FUOCO - Questa sera a Guardia Sanframondi (BN), all’interno di un piccolo laghetto di un’area picnic, Vigili del fuoco di Telese terme, con il supporto del fluviali di Benevento, hanno recuperate i corpi di ... tvsette.net

Il dramma. Marito e moglie trovati senza vita nei pressi di un laghetto - Si è consumato a Guardia Sanframondi, nei pressi di un laghetto artificiale in un'area picnic. msn.com

