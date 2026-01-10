Mantova-Palermo domenica 11 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Rosanero favoriti

Analisi e approfondimenti su Mantova-Palermo, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle 15:00. Si esaminano formazioni ufficiali, quote e pronostici, con il Palermo favorito dopo un buon rendimento recente. Il Mantova, invece, cerca di risollevarsi dopo un periodo difficile, mentre i rosanero puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Un incontro che promette interesse e attenzione per gli appassionati di Serie B.

Dopo quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate, il Mantova è precipitato in piena zona retrocessione, mentre, all’opposto, il Palermo nelle ultime sei partite ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi portandosi al quarto posto nella classifica di Serie B a -5 dalla testa. I siciliani hanno incontrato più difficoltà del previsto in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

