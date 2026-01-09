Fiorentina-Milan domenica 11 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici La Viola per la terza da imbattuta in casa

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00 si sfidano Fiorentina e Milan. In questa occasione, vengono analizzate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con la Viola che cerca la terza vittoria consecutiva in casa. Il Milan, dopo il pareggio contro il Genoa, intende migliorare il proprio rendimento. Un match da seguire per capire le prospettive di entrambe le squadre nel prosieguo del campionato.

Il Milan non è andato oltre il pari nell'ultimo turno contro il Genoa, ma può ritenersi anche fortunato perché ha rischiato di perdere. O rossoneri hanno chiuso il girone d'andata al secondo posto con una sola sconfitta e ora sono ospiti della Fiorentina al Franchi nella prima di ritorno. Il Diavolo può ritenersi ampiamente soddisfatto .

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote: Tomori squalificato (Serie A, oggi 11 gennaio 2026) - Probabili formazioni Fiorentina Milan, oggi domenica 11 gennaio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Vanoli e Allegri in Serie A. ilsussidiario.net

Pronostico Fiorentina–Milan quote scommesse | Serie A 20ª Giornata 2025/26 #Fiorentina #Milan

Fiorentina-Milan: la sfida tra chi perde più punti in vantaggio e chi fa il contrario in svantaggio x.com

- Tante novità di formazione nel Milan in vista della Fiorentina. Rispetto alla sfida contro il Genoa Massimiliano Allegri cambia 5/11 della formazione titolare, inserendo dal primo minuto De Wint - facebook.com facebook

